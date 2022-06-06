Altının gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor - Haberler

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Altının gram fiyatı 988 lira seviyesinden işlem görüyor

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 988 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.599 lira, cumhuriyet altını da 6.583 liradan satılıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 977 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.57 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 artışla 987,9 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.599 lira, Cumhuriyet altını da 6.583 liradan satılıyor. Cuma günü, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin artmasıyla yüzde 1 değer kaybeden altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.853 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Analistler, enflasyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti. Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade etti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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