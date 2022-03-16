Altının gram fiyatı 908 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 908 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons altın fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 2,27 azalışla 906,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 908 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.488 lira, Cumhuriyet altını da 6.077 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 1,7'lik düşüşle 1.917,9 dolardan günü tamamlayan ons altının fiyatı ise bugün yatay bir seyir izliyor.

Jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, gözler bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) toplantısından çıkacak kararlara çevrildi.

Analistler, bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararının ardından yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Fed en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti. Piyasalarda bankanın bu yıl içinde 7 kez 25'er baz puanlık faiz artırımına gitmesi beklenirken, Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik etkileri karşısında bankanın vereceği tepkiye dair yapılacak olası sözle yönlendirmelerin, bu beklentileri yeniden şekillendirmesi öngörülüyor.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının emtia piyasaları üzerinde etkili olmayı sürdüğünü aktaran analistler, bugün Rusya'nın vadesi gelen 117 milyon dolarlık ödemesini yapıp yapmayacağının da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.940 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.