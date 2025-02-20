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Altının gram fiyatı 3 bin 439 liraya yükseldi

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Altın fiyatları, dün ons fiyatındaki artışla birlikte değer kazandı. Gram altın 3 bin 439 lira seviyesine ulaşırken, çeyrek altın 5 bin 820 liradan satılıyor. ABD Başkanı Trump'ın ticaret tehditleri ve Fed'in politikaları piyasalarda belirsizliği artırıyor.

Altının gramı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 3 bin 439 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 3 bin 423 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,5 değer kazancıyla 3 bin 439 lira düzeyinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 820 liradan, Cumhuriyet altını 23 bin 180 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bugün 2 bin 947 dolar seviyelerini görerek rekor tazelerken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 2 bin 945 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oluyor.

Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarının Fed'in enflasyonla mücadelesi üzerindeki etkilerine yönelik soru işaretleri de piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Bununla birlikte Fed'in politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttuğu son toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin temkinli olmaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bankanın tutanakları, politika faizinde ek ayarlamalar yapmadan önce enflasyon konusunda daha fazla ilerleme kaydedilmesinin istendiğini gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü endeks başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 960 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 930 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Altının gram fiyatı 3 bin 439 liraya yükseldi
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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