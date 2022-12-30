Altının gram fiyatı 1.095 lira seviyesinden işlem görüyor Ekonomi Haberleri Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.095 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,51 artışla 1.092 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.095 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.795 lira, Cumhuriyet altını da 7.280 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,57 artarak günü 1.814 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.819 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de açıklanan verilerle görülen iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına dair işaretlerin Fed'in faiz artırımlarına ilişkin endişelerin hafiflemesine yardımcı olduğunu bildirdi. HACİMLER DÜŞÜK, OYNAKLIK YÜKSEK Altın fiyatlarının faiz artırımına yönelik endişelerin azalmasından destek bulduğunu aktaran analistler, Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle piyasalarda hacimlerin düşük, oynaklığın yüksek olduğunu belirtti. Analistler, bugün ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Kaynak: AA / Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Cumhuriyet Fed Finans Ekonomi Haberler

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