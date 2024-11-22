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Küresel risklerin artmasıyla güvenli liman altında da yeni rekor beklentisi artıyor

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Ukrayna'daki savaşta gerilimin artması, yılbaşının yaklaşması başta olmak üzere küresel risklerin artmasının ardından altında yeni rekor beklentisi güçlendi. Gram altının 3 bin doları aşarak yeni serüvene başlayacağı ihtimali konuşuluyor.

Güvenli liman altının fiyatları tarihi rekorların ardından geri çekilme yaşadı. %5'i aşan gerilemenin ardından fiyatlar küresel belirsizlikleri fiyatlamaya başladı. Rusya- Ukrayna savaşının nükleer boyuta ulaşma ihtimali yükselişi destekliyor.

Altın yatırımcıları birkaç haftadır ne yaşadıklarına anlam veremedi. ABD seçimleri sonrası hızla rekor kıran altın kazanımlarını bir anda geri verdi. Bu hafta ise canlanma yaşamak için gayrete girişen altın yeniden 3000 lira sınırına yükselmek için mücadele veriyor.

ABD tahvil faizinin yükselmesi ve doların diğer para birimleri karşısında güç kazanması altın fiyatları üzerinde negatif etki oluşturdu.

Rusya-Ukrayna savaşının nükleer boyuta ulaşma ihtimalleri ortaya atılırken altın yükselişini sürdürüyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2671 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2690 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2684 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2949 lira, en yüksek de 2987 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2979 liradan alıcı buluyor. Gram altının 3 bin doları aşarak yeni serüvene başlayacağı ihtimali konuşuluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3096 liradan alınırken 3142 liradan satılıyor.

Küresel risklerin artmasıyla güvenli liman altında da yeni rekor beklentisi artıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

tek sorumlusu var bu durumun herkez bılıyor..saklanmayın saga sola..eskıden su vardı bu vardı dıyen moruklar..eskıden bı tane ceyrek taksak ayıp olurmu dıyordunuz taksanıza sımdı 2 tane gorım sızı ...

Yorum Beğen7
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