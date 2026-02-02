Haberler

Güncelleme:
Altın fiyatları haftaya sert satışlarla başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, değerli metallerde çöküşü tetikledi. Altının onsu, yüzde 5'e yakın düşüşle 4 bin 636 dolara geriledi. Gram altın ise güne 6 bin 437 liradan başladı.

Gram altın 4 gündür üst üste düşüyor. Sabah saatlerinde gram altın 6.590 TL seviyesinde işlem görürken, geçen haftayı 6.805 TL'den tamamlayan fiyatlardaki geri çekilme haftanın ilk işlemlerinde de devam etti.

ONS ALTIN 3 GÜNDE BİN DOLAR GERİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh tercihini piyasaların yeniden fiyatlaması, altında çöküşü tetikledi. Spot altın, yüzde 5'e yakın düşüşle 4 bin 636 dolara geriledi. Oysa altın, sadece birkaç gün önce 5 bin 594,82 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 780 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 412 lira, en yüksek de 6 bin 831 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 437 liradan alıcı buluyor.

  • Gram altın satış fiyatı: 6.437,90 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 11.590,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 23.179,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 47.536,40 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 46.182,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 119.205,54 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.636,80 dolar

Kapalıçarşı'da ise fiyatlar şu şekilde:

Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

