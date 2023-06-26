Haftaya rekorla başlayan gram altın, 1.604 liradan satılıyor

Altının gram fiyatı, haftaya rekorla başlamasının ardından 1.604 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 1.559 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2,1 üzerinde 1.592 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.622 lira, Cumhuriyet altını da 10.790 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.930 dolardan işlem görüyor. Analistler, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Bu hafta ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra harcama ve ücretlere ilişkin de kapsamlı verilerin açıklanacağını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Öte yandan, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.

Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak. Analistler, bugün ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.900 doların destek, 1.950 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.