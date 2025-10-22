Haberler

Altın yatırımcıları dikkat: Dev bankadan kısa vadeli tahmin geldi

Güncelleme:
Altın fiyatları, son dönemdeki tarihi yüksekliğin ardından düşüşe geçti. İç piyasada da gram altın rekor kırmıştı. Yatırımcılar, fiyatların bu seviyelerden sonra nasıl bir seyir izleyeceğini merak edi

Altın fiyatları, son dönemdeki tarihi yükselişin ardından düşüşe geçti. Pazartesi günü ons altın 4 bin 391 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, bugün 4 bin 100 doların altında işlem görüyor.

İç piyasada da gram altın rekor kırmıştı. Yatırımcılar, fiyatların bu seviyelerden sonra nasıl bir seyir izleyeceğini merak ediyor. Gram altın, kısa süre önce 5 bin 905 lirayı görmüştü.

Citi'den altın tahmini: Kısa vadede temkinli görünüm

ABD'li yatırım bankası Citi, altın piyasasına ilişkin önceki iyimser öngörüsünü güncelledi. Banka, kısa vadede (0–3 ay) ons altının yaklaşık 4 bin dolar seviyesinde işlem göreceğini öngörüyor.

Citi, bu dönemde ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesi ve Çin ile ABD arasında olası bir anlaşma duyurusunun piyasada konsolidasyona yol açabileceğine dikkat çekti.

Orta vadede temel metallere yükseliş öngörüsü

Citi, altın için kısa vadede temkinli bir tablo çizerken, orta vadede bakır ve alüminyum gibi temel metallerde yükseliş bekliyor. Banka, bakırın önümüzdeki 6–12 ayda ton başına 12 bin dolara, alüminyumun ise 2027'ye kadar ton başına 3 bin 500 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Petrol piyasasında 60 dolar öngörüsü

Banka, enerji piyasasına ilişkin değerlendirmesinde de 2026'nın ilk çeyreğinde Brent petrolünün ortalama varil fiyatının 60 dolar civarında olmasını beklediğini belirtti.

