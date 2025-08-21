Altın Yatırım Aracı Olarak Gücünü Koruyor

Küresel piyasalarda altın, tarih boyunca olduğu gibi bugün de en güvenilir yatırım aracı olma özelliğini koruyor. DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, dünya gündemindeki siyasi gelişmeler ve ekonomik dalgalanmaları değerlendirerek, "Belirsizlik büyüdükçe altının gücü artıyor" dedi.

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, yaptığı değerlendirmede dünya gündemindeki son gelişmeleri yorumladı. Trump ile Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmenin umut ışığı taşımasına rağmen soru işaretleriyle sonlandığını vurgulayan ve Trump'ın politik tarzına da dikkat çeken Kitiş, "Avrupa ve Ukrayna sürecin dışında kalan aktörler gibi görünüyor. Bu da küresel güç dengelerinin yeniden yazıldığını gösteriyor. Trump çok radikal kararları bir anda alabilen bir lider. Bu da gündemi aniden değiştirebilir ve küresel piyasaları altüst edebilir" dedi.

ABD'nin Güney Kafkasya'daki hamlelerinin Moskova'da rahatsızlık oluşturduğunu, İran'ın ise etkili karşılık verecek durumda olmadığını kaydeden Kitiş, "Küresel dengeler yeniden kurulurken Güney Kafkasya'da ABD'nin etkinlik kazanma hamleleri, Moskova'da ciddi tedirginlik oluşturuyor. Rusya bu bölgenin kendi 'yeni yumuşak karnı' haline gelmesini asla istemeyecek. İran ise bu gelişmelerden derin rahatsızlık duysa da mevcut şartlarda etkili bir karşı adım atabilecek güçten yoksun. Bir yandan da Gazze'de dram devam ediyor. İnsanlık tarihin en büyük sınavlarından birini verirken, bir yandan bombaların altında insanların ve özellikle çocuklarımızın açlıktan ölmeleri geleceğe olan umudu sıfırlıyor. Tüm bu karmaşa içinde tablo nettir, belirsizlik büyüdükçe altının gücü artıyor; gerçek toparlanma ancak dağınıklık çözüldüğünde mümkün olacak" diye konuştu.

İç piyasada döviz kurunun sessiz ama istikrarlı bir şekilde yükseldiğini, bunun ekonomiye yeni baskılar getirdiğini söyleyen Kitiş, yaz aylarında altın talebinin düşmesinin ise mevsimsel harcamalardan kaynaklandığını ifade etti. Hindistan başta olmak üzere Asya'da fiyatlardaki geri çekilmelerin fiziki talebi artırdığına dikkat çeken Kitiş, bunun küresel altın piyasasında dengeleri hareketlendirdiğini belirtti. Uluslararası kuruluşların altının 2026'nın ilk çeyreğinde 4 bin dolar seviyesine ulaşacağına dair tahminlerini hatırlatan Kitiş, İsviçre'de altın ihracatına yönelik vergi tartışmalarına da değinerek, "Jeopolitik riskler ve merkez bankalarının rezerv politikaları bu yükselişi destekliyor. Bu tür politik hamleler küresel altın ticaretini doğrudan etkiler. İsviçre gibi bir merkezde alınacak kararlar dünya altın piyasasında dalgalanma oluşturabilir" diye konuştu.

"Altın en önemli yatırım aracı olma özelliğini hala koruyor"

Altının, en önemli yatırım aracı olma özelliğini hala koruduğunu belirten ve ayrıca gümüşün hala ucuz fiyatlandığını belirten Ahmet Cumhur Kitiş, gümüşün yatırım portföylerinde mutlaka yer bulması gerektiğini ifade etti. Kitiş, "Bugün her şey belirsiz ve dağınık. Durağanlık aldatıcıdır; çünkü küresel siyasi ve ekonomik sistem tam olarak dağılmadan gerçek bir toparlanma başlamayacaktır. Bu nedenle altın en önemli yatırım aracı olma özelliğini hala koruyor ve daha da güçlendiriyor. Bugün dünya siyasetinde radikal kararların, ekonomide sessiz ama derin dalgalanmaların ve piyasalarda belirsizliğin hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu dağınıklık çözülmeden kalıcı bir toparlanma mümkün görünmüyor. Ancak tam da bu noktada altın, tarih boyunca olduğu gibi güveni temsil eden tek evrensel değer olarak öne çıkıyor. Belirsizlik büyüdükçe altının gücü artıyor; gerçek toparlanmanın anahtarı yine altının ellerinde" şeklinde konuştu. - İSTANBUL