Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Güncelleme:
ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından dolardaki yükseliş, altın ve gümüşte kâr satışlarını hızlandırdı. Yüzde 3'ü aşan düşüşle birlikte gram altının fiyatını 7 bin TL barajının altına çekilirken, gümüşte yaşanan yüzde 10'a yaklaşan kayıp ise değerli metallerde dalgalanmanın yeniden arttığını gösterdi.

  • ABD'de ocak ayı istihdam artışı beklenmedik şekilde hızlandı ve işsizlik oranı yüzde 4,3'e geriledi.
  • Ons altın yüzde 3,24 gerileyerek 4 bin 919 dolara, gram altın ise 6 bin 919 TL'ye indi.
  • Spot gümüş yüzde 9,64 gerileyerek 76,30 dolara, Türkiye'de gümüşün gramı 105 TL'ye kadar geriledi.

ABD'de açıklanan güçlü ocak ayı istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken doları destekledi. Bu gelişme, son haftalarda yükseliş serisi yakalayan altın ve gümüşte kar satışlarını beraberinde getirdi.

ALTIN 7 BİN TL BARAJININ ALTINA GERİLEDİ

Bir önceki gün yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak kapatan altında yön tersine döndü. Söz konusu verilerle birlikte ons altın yüzde 3,24 gerileyerek 4 bin 919 dolara indi. Küresel piyasalardaki düşüş yurt içine de yansıdı. 7 bin TL barajının altına gerileyen gram altın saat 22.00 itibarıyla 6 bin 919 TL'den işlem görmeye başladı.

GÜMÜŞTEKİ DÜŞÜŞ DAHA BÜYÜK

Gümüşteki düşüş ise altına göre daha sert oldu. Bir gün önceki gün yüzde 4'lük yükselişin ardından spot gümüş, yüzde 9,64 gerileyerek 76,30 dolara indi. Türkiye'de ise gümüşün gramı 105 TL'ye kadar gerilemiş durumda.

İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİRDİ

ABD'de ocak ayında istihdam artışı beklenmedik şekilde hızlandı ve işsizlik oranı yüzde 4,3'e geriledi. Ancak son 13 ayın en güçlü istihdam artışı olarak kaydedilen verinin iş gücü piyasasının sağlığı konusunda abartılı bir tablo çizmiş olabileceği belirtiliyor. Revizyonlara göre, ekonominin 2025 yılında daha önce tahmin edilen 584 bin yerine 181 bin yeni istihdam yarattığı ortaya çıktı.

BÜTÇE AÇIĞI VE FED BELİRSİZLİĞİ

ABD Kongre Bütçe Ofisi, 2026'da bütçe açığının 1,85 trilyon doları aşacağını tahmin etti. Ekonomistler, mali bozulma ve ABD Başkanı Donald Trump Tarafından yeni bir başkan atanan ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına dair belirsizliğin altın fiyatlarında dalgalanmayı artırabileceğini vurguluyor.

Adam Bey:

sert düşüş mü?? sadece %2,65 düşüş var…. altın ons başına katlandı usd bazında 2 yıl içinde. sıra yine Bitcoin’e geldi. $160bin yaparsa satışşş

