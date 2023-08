Altın Üretimi Artırılmalı, İthalat Kısıtlamak Yeterli Değil

Altın Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, "Ülke olarak altın ithalatının önüne geçmek istiyorsak, ithalatı kısıtlamak yetmez, üretimi artırmamız gerekiyor. Üretimi artırırsak hem dışa bağımlılığımız azalır hem de ciddi bir döviz tasarrufu sağlayabiliriz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığının altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak ve döviz rezervlerini desteklemek için altın ithalatında "kota uygulaması" hazırlığında olduğuna ilişkin haberler üzerine yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin altın ithalatının 21,6 milyar dolar, altın ihracatının ise 9,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2023'ün ilk 6 ayında ise altın ve kıymetli taş ithalatına 18,1 milyar dolar ödendiğini belirtti.

Söz konusu dönemde cari açığın yarıya yakınının altın ithalatından kaynaklandığına dikkati çeken Yılmaz, "Ülke olarak altın ithalatının önüne geçmek istiyorsak, ithalatı kısıtlamak yetmez, üretimi artırmamız gerekiyor. Biz altın üreticileri, ülkemizin altın ihtiyacını karşılayacak ileri teknolojiye, bilgi, birikim ve insan kaynağına sahibiz. Üretimi artırırsak hem dışa bağımlılığımız azalır hem de ciddi bir döviz tasarrufu sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, "Her ne kadar Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen altın ithalatı söz konusu kota uygulamasının dışında tutularak ihracatın aksamamasına çalışılmakta olsa da ithalatın azalması üretim ve ihracat için gerekli ham maddenin kısıtlanması, arzın talebi karşılayamaması, altın fiyatlarını yurt dışına göre daha pahalı hale getirecektir." ifadesini kullandı.

"Altın üretimini önce yılda 50 tona daha sonra da 100 tona çıkarabiliriz"

Türkiye'nin 40 ton altın üreterek yılda 2,5 milyar dolarlık döviz tasarrufu sağladığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Altın madenciliğinde sahip olduğumuz avantajlarımızı iyi değerlendirip, her sene altın ithalatı için dışarıya ödediğimiz on milyarlarca doları ülkemizde yatırıma, üretime, istihdama, vergiye, ekonomik ve sosyal gelişmeye dönüştürebiliriz. Eğer altın madenciliği teşvik edilir, yatırımların bir an önce gerçekleştirilmesi için gerekli yatırım ortamı sağlanırsa, altın üretimini önce yılda 50 tona daha sonra da 100 tona çıkarabiliriz. Bu hayal değil, rasyonel bir gerçeklik olarak karşımızda duruyor. Yeter ki biz üreticilerin önü açılsın."