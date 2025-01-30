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Altın tüm zamanların rekorını kırdı

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Güvenli liman altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararını bekliyordu. Fed'in faizleri sabit tutmasının ardından fiyatlar bir anda fırladı. Özellikle gram altın 3197 liraya kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek rakamını gördü.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı altında rekorun yolunu açtı. Faizin sabit tutulmasının on fiyatını yükselttiği güvenli limanda gram altın rekor kırdı.

Altının gram fiyatı, 3197 liraya kadar tırmanarak yeni zirvesini görürken, saat 13.58 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,82 artışla 3 bin 196 lira seviyesinde bulundu. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 730 liradan satıldı. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 3 bin 170 liradan tamamlamıştı.

ONS ALTINA FED DESTEĞİ

2779 dolara kadar çıkan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,84 değer kazancıyla 2 bin 777 dolardan işlem gördü. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 780 dolar seviyesi direnç, 2 bin 750 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor. Varlık fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıktı.

KÜRESEL TİCARETTE GÖZLER ABD'NİN İZLEYECEĞİ POLİTİKALARDA

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler varlığını koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceği ve bu durumun Fed'in enflasyonla mücadelede elde ettiği kazanımları tehlikeye atabileceğine ilişkin kaygılar, fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor. Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni güne yüzde 4,54 seviyesinde başlarken, dolar endeksi Fed'in faiz kararını açıklanması sonrası yüzde 0,3 artarak 108,3'e yükselmesinin ardından bu seviyeden geri çekilerek 107,9'da dengelendi.

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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