Altın rekor üstüne rekor kırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e karşı yüzde 100 vergi çıkışı ve FED'in faiz indirimi beklentileri ile altın haftaya rekorla başladı.

ONS ALTIN TARİHİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

Trump'ın Çin'e ilişkin açıklamaları belirsizlikleri yeniden gündeme getirerek güvenli liman alımlarını destekledi. Bunun yanında ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler de değerli metallere olan talebi artırdı. Ons altın 4.059 dolarla tarihi zirveyle test ettiler. Halihazırda altın yüzde 0,9 artışla 4.053 dolardan alıcı buluyor.

ÇEYREK 9 BİN 256 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Yurtiçi serbest piyasada gram altın 5 bin 457 lira ile rekor kırarken, Kapalı Çarşı'da ise gram altın 5 bin 664 lira, çeyrek altın ise 9 bin 256 liradan işlem görüyor.