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Altın rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor

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Altın fiyatlarında ardı ardına yaşanan rekorların ardından dalgalanma devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi takipçileri, altın fiyatları için Fed'e odaklanmıştı. Fed'in faiz indirimi için ileri tarihi işaret etmesi altın fiyatlarında yeni rekor beklentisini yükseltti.

Haftalar boyunca ardı ardına rekorlara imza atan güvenli liman altın, yeni rekorlar a yakın seyrediyor. ABD'den beklenen açıklama altında rekor beklentisini artırdı.

Amerikan Merkez Bankası, dün akşam yaptığı açıklamada faiz indirimi için acele etmeyeceklerini duyurdu. Rekor grafiğinden 2 gündür uzaklaşan altın bu haberle ve tahminlerin üzerinde yüksek gelen enflasyon tahminiyle yeniden hareketlendi. Uzmanların ardı ardına Fed'in faiz indirimi beklentisini Aralık ayına çektiğini yorumlaması bu hareketliliği daha da artırdı. İşte bu gelişmeler ışığında güvenli limanda son durum:

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın güne 3367 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3366 lira, en yüksek de 3390 lira görüldü. Şu sıralar 3388 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın güne 2900 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2900 dolar, en yüksek de 2918 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2917 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı'da gram altın 3429 liradan alınırken 3469 liradan satılıyor.

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

Altın rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Altın fiyatları yeni rekora çok yakın
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