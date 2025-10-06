İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında çarpıcı detay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlantılı şirketlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, devlet desteklerini hileli yollarla alarak kamu zararına neden oldukları iddiasıyla 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA ÇARPICI DETAYLAR

Gazeteci Emrullah Erdinc, İstanbul Altın Rafinerisi'ne yönelik soruşturmanın detaylarını aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dosyada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

YÜZDE 3'LÜK DESTEĞİ HİLELİ YOLLARLA TEMİN ETMİŞ

Soruşturmaya göre, bazı şirketlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ihracatçı firmalara döviz üzerinden sağladığı yüzde 3'lük destekten hileli yollarla yararlandığı tespit edildi.

DEVLETİ MİLYONLARCA DOLAR ZARARA UĞRATMIŞLAR

İddiaya göre; Altın, yurt dışından ithal edilmiş gibi gösterilip Türkiye'deki rafinerilerde eritildi. Daha sonra kimyasal işlemlerle "işlenmiş altın" süsü verilerek yeniden yurt dışına ihraç edilmiş gibi gösterildi. Bu sahte ihracat üzerinden %3 devlet desteği alındı.

Savcılığın tespitine göre, bu yöntemle devlet tam 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldı. Olayla bağlantılı olarak İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında soruşturma derinleştiriliyor.