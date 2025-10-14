Altın güne rekorla başladı! Yeni tahmin yatırımcıyı havalara uçuracak

ABD ile Çin arasındaki yeni bir ticaret savaşı olasılığı ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz indirimi yapacağı beklentisi, altın fiyatlarını tarihi zirveye taşıdı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4.111 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4.106 dolar, en yüksek de 4.179 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4.123 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 5.525 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5.521 lira, en yüksek de 5.619 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5.540 liradan alıcı buluyor.

CUMADAN BU YANA GRAM ALTINDA 200 TL'LİK ARTIŞ

Yurt içinde gram altın fiyatları da küresel yükselişe paralel olarak sabah saatlerinde 5.619 TL'ye çıkarak yeni bir zirve yaptı. Altın, yılbaşından bu yana toplamda yüzde 58,6 değer kazandı. Cuma gününden bu yana artış 200 TL'yi aştı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI PİYASALARI SALLADI

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Çin mallarına yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini ve ihracat kontrollerini sıkılaştıracağını açıkladı. Bu açıklama, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdi.

Pekin yönetimi ise Trump'ın bu politikayı sürdürmesi halinde "karşı önlemler" alacağını duyurdu. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenebileceği endişesini güçlendirdi.

FED'DEN BEKLENTİ: FAİZ İNDİRİMİ

Piyasalar, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirimine gideceği beklentisini fiyatlamaya başladı. Analistler, faiz indirimi ihtimalinin artmasının altın fiyatlarını desteklediğini ancak bu süreçte volatilitenin devam edeceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, yatırımcılara ani fiyat hareketlerine karşı kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçınma tavsiyesinde bulunuyor.

BANK OF AMERİCA'DAN ALTIN TAHMİNİ

Bank of America analistleri, altının 2026 yılında 5.000 dolara ulaşmasını beklerken, Standard Chartered, gelecek yıl için ortalama tahminini 4.488 dolara yükseltti.

"BU YÜKSELİŞİN KALICI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Standard Chartered Bank'ın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, "Bu yükselişin kalıcı olduğu düşünüyoruz. Ancak kısa vadeli bir düzeltme, uzun vadeli bir yükseliş trendi için daha sağlıklı olacaktır" ifadelerini kullandı.

FRANSIZ BANKASI: KISA SÜREDE 1.000 DOLAR DAHA YÜKSELMEYE HAZIR

Fransız Societe Generale de orta vadeli muhafazakâr bir projeksiyonda bile gelecek yıl sonuna kadar ons başına altının 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü. Fransız bankacılık devinin bu hafta başında yayınladığı son emtia araştırma raporunda, "Altın fiyatının kısa bir sürede 1.000 dolar daha yükselmeye hazır göründüğü" ifade edildi.