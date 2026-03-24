Muğla'da kuyumcularda çeyrek altın tükendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte kuyumcularda yoğunluk yaşandı. Bazı yerlerde altın stoğu kalmadığı bildirildi. Vatandaşlar erken saatlerden itibaren kuyumculara akın etti.

Gram altın haftaya yüzde 2,9 düşüşle başlarken, güne 6 bin 225 TL seviyesinden başladı. Gün içerisinde 6 bin TL'nin altını gören gram altın, kuyumcularda 6 bin 100 TL'den, çeyrek altın ise 10 bin 940 TL seviyelerinden işlem gördü. Fiyatlardaki düşüşü fırsat bilen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumculara akın etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde de kuyumcularda yoğunluk yaşanırken, bazı işletmelerde altın kalmadığı belirtildi. Kuyumcu işletmesi müdürü Halil İbrahim Tuna, yaşanan yoğunluk ve altın tedarikinde yaşanan sıkıntıya dikkat çekerek, "Altın yoğunluğu oluştu ama altın yok. Toptancımızda altın kalmamış. Getirtelim diyoruz, darphane kapandığı için, bize altın vermediği için toptancılarda da bir sıkıntı oluştu. Ondan dolayı biraz altında sıkıntı var. Altın herhalde birkaç güne gelir. Yoğunluk talebi fazla, altın düştüğü için. Ben olsam ben de şu anda bu fiyatlardan altın alırım. Çünkü bayağı bir geri geldi fiyat. Bence yoğunluk normal" dedi.

Altın almak için kuyumcuya gelen vatandaşlardan Çağlayan Çoban ise fiyatlardaki hareketliliği küresel gelişmelere bağlayarak, "Körfez'deki gerilimin Türkiye'ye yansıması diyorum. İrili ufaklı, daha doğrusu küçüklerin kazandığı değil, büyüklerin çok fazla kara geçtiği bir ortam oluştu. Ama yerine oturacağını zannediyorum yaz sezonu boyunca" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
