Altının kilogram fiyatı 6 milyon 860 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı gün sonunda 6 milyon 860 bin liraya çıkarak yüzde 0,9 artış kaydetti. Piyasa verilerine göre toplam işlem hacmi 10 milyar 932 milyon lira olurken, en fazla işlem yapan kurumlar arasında Türkiye İş Bankası yer aldı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 790 bin lira, en yüksek 6 milyon 895 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,9 artışla 6 milyon 860 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 799 bin 999 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 932 milyon 96 bin 370,93 lira, işlem miktarı ise 1593 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 357 milyon 647 bin 70,75 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Anadolubank, Dünya Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.799.999,004.734,70
En Düşük6.790.000,004.721,10
En Yüksek6.895.000,004.797,20
Kapanış6.860.000,004.780,00
Ağırlıklı Ortalama6.879.773,664.778,99
Toplam İşlem Hacmi (TL)10.932.096.370,93

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.593,00

Toplam İşlem Adedi119

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
