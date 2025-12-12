Altının gramı 5 bin 877 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 877 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 5 bin 855 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 5 bin 877 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 655 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 475 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 4 bin 282 dolardan alıcı buluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), dün, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. Bugün de gözler TCMB tarafından açıklanacak Ödemeler Dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın "Ekim 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin tamamı ekim ayında cari açık verilmeyeceğini tahmin ederken, en yüksek cari fazla tahmini 1 milyar 700 milyon dolar oldu. Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.