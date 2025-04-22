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Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

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Çin - ABD ticaret savaşı tüm dünyayı adeta kasıp kavururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almaya yönelik tehditleriyle artan endişelerle yatırımcılar güvenli liman altına yöneliyor. Bu sabah itibariyle gram altın 4 bin 297 liraya ulaşırken, çeyrek altın 7.103,00 liraya yükseldi.

ABD ile Çin arasında tehditler artarken doların güçsüzleştiği piyasalarda euro yeni rekor kırarak 44 lirayı aştı. Bu gergin ortam en çok da altına yaradı. Ons, gram, ve işlenmiş altın ardı ardına rekor kırarken çeyrek altın bu sabah itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 7.103,00 liraya yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya çıkardığı ticaret savaşları küresel ekonomide durgunluk yaratması ihtimali bulunuyor. Bunun yanında Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz indirmesi yönünde baskı altına alırken görevden almakla da tehdit ediyor. Bu gelişmeler ve belirsizlikler de altın fiyatlarını pozitif etkiliyor. İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATLARI

Dün 17:00 itibariyle tarihi zirveye ulaşan gram altın 4 bin 203 lira olmuştu. Dünkü rekor da geride kaldı. Gram altın güne 4208 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4195 lira, en yüksek de 4297 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4292 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dün sabah 3384 dolarla başlangıç yapan ons altın 17:00 itibariyle yeni bir rekora imza atarak 3 bin 425 dolara yükselmişti. Ons altın güne dünkü rekor seviye olan 3425 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3412 dolar, en yüksek de 3494 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3489 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 4305 liradan alınırken 4362 liradan satılıyor.

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Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıLion 1:

Altınla dolarla Euro ile işimiz yokki buğdayı biz üretiyoruz makarna zaten Antep'te üretiliyor sorun ne

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Haber YorumlarıMUHAMMED ENSAR AYDIN:

Eskiden hükümet müdahale ediyordu neden şimdi kimse bir şey yapmıyor. Bir sürü borcumuz var altından.

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Haber YorumlarıLion 1:

Muhammed ensar yandın valla ben dolar borç aldım çok şükür rahatım

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Dun gittigim.mekanda kanal d acikti sadece 15 dk izledim kendimi kanadada hissettim meger ulkede tek sorun yokmus mutlu mesut mekandan ciktim.stres den uzak durmasi gereken hastalara tavsiyemdir a haber kanal d atv bunlara takilin.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

47 tane bileziğim var.

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