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Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı

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Altın fiyatları bu hafta açıklanacak olan ABD büyüme ve istihdam verisi öncesinde sakin seyre yöneldi. Bu fiyattan yılı kapatması halinde altın, yaklaşık çeyrek asırlık zirvesine sabitlenecek.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler artıyor. Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak istihdam ve büyüme verilerine çevrildi.

Altın fiyatları da merkez bankalarının faiz kararı ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimle yön bulmaya devam ediyor. Altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31 değer kazanırken, değerli metalin yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2747 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2724 dolar, en yüksek de 2747 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2732 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3029 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3003 lira, en yüksek de 3030 lira görüldü. Şu sıralar 3013 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3102 liradan alınırken 3144 liradan satılıyor.

Altın fiyatları ABD'den gelecek kritik verilere odaklandı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (3)

oguz:

UCUYORUZ ŞÜKÜR ÜLKE OLARAK

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yanıtYanıtla
erkan yüksel:

hıc bır seyın tadı yok..fakırın vay halıne merkez bankasında altın olmayınca dolar olmayınce hersey tavan yapar boyle..

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