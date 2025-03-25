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Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı

Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
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Altın fiyatları hem küresel hem de Türkiye'deki gelişmelerin etkisiyle hareketli bir hafta yaşandı. Rekor seviyelerin ardından ons altın 3015 dolara, gram altın da 3684 liraya geriledi. Şimdi altın yatırımcıları ABD'de konuşulan senaryoya odaklandı.

Küresel çapta ons altın fiyatlarında yavaş bir gerileme söz konusu. Bu gelişme iç piyasada da gram fiyatlarını açağıya çekiyor. ABD'de enflasyon artış hızındaki yükseliş beklentisi altında durgun bir dönemi başladı. Ancak tam da böyle bir ortamda ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Merkez Bankası (Fed)den faizi düşürmesini talep etti. Altın yatırımcıları, kıymetli maden fiyatlarını doğrudan etkilemesi beklenen böyle bir senaryo hazırlığı içine girdi.

Trump'ın başlattığı ek gümrük vergisi ABD ekonomisini olumsuz etkiliyor. Enflasyon verilerinin beklenenden yüksek geleceği tahminleri konuşulurken ABD'nin temerrüde düşeceği beklentisi de altın üzerinde zayıflık işaretleri gösteriyor.

FED FAİZ İNDİRİRSE NE OLUR?

Fed'in faiz indirimi, genellikle ons altının fiyatı üzerinde yükseliş yönünde bir etki yaratır. Bunun birkaç nedeni var:

Düşük faiz oranları: Fed faiz oranlarını düşürdüğünde, yatırımcılar genellikle daha düşük getiri arayışına girer. Bu da altına olan talebi artırabilir çünkü altın, faizli getiri sağlamasa da güvenli liman olarak değerini korur.

Doların değer kaybı: Faiz indirimleri genellikle doların değer kaybetmesine neden olabilir. Altın, dolar cinsinden fiyatlandırıldığı için dolar zayıfladıkça altının fiyatı genellikle artar.

Enflasyon beklentileri: Fed'in faiz indirmesi, ekonomiyi canlandırmak amacıyla yapılır, ancak bu durum enflasyon beklentilerini artırabilir. Altın, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülür, bu nedenle enflasyon beklentilerinin arttığı bir ortamda altın fiyatları yükselebilir.

Sonuç olarak, Fed faiz indirirse, altının fiyatı genellikle yukarı yönlü hareket eder. Ancak, piyasaların nasıl tepki vereceği birçok faktöre bağlıdır, bu yüzden kesin bir tahmin yapmak zordur.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3672 lira, en yüksek de 3685 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3684 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3693 liradan alınırken 3744 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3011 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3007 dolar, en yüksek de 3016 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3015 dolardan işlem görüyor.

NOT: BU HABER İÇERİĞİ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. BURADA YER ALAN BİLGİLERE GÖRE YATIRIM YAPILMASI CİDDİ ZARARLARA NEDEN OLABİLİR. YATIRIM İÇİN PROFESYONEL DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMALIDIR. BU HABER İÇERİĞİ DANIŞMANLIK İÇERMEMEKTEDİR.

Haberler.com / Barış Polat - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

içimizdeki taşeronlarını, maşalarını koruma isteyen batı, her daim ekonomiyi bir sopa gibi kullanmıştır. bir bld bşk nının hukuk önünde hesap vermesinin hangi ekonomik parametrelerle ilgisi varda 3/5 günde borsayı çökerttiler, dövizi zıplattılar. VERİEN MESAJ ŞU: EĞER ADAMIMIZA DOKUNURSAN SENİ BİTİRİRİZ. öyleyse imamsonun rahip bransondan farkı ne? tank topla saldıramayanların itleri, cam çerçeve indirir, sahipleri de ekonomiye saldırır. olay bu. bir müslüman anadlu çocuğu bunların farkında.

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