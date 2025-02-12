Altın fiyatlarında düşüş eğilimi, düzeltme endişelerini artırdı

Son zamanlarda altın fiyatlarında gözlemlenen yükseliş eğilimi artık tepe noktası yorumlarına neden oldu. Ani fiyat hareketleri sonrası yatırımcılar arasında düzeltme endişeleri giderek artıyor. Fiyatlardaki bu dalgalanma, altın piyasasında belirsiz bir dönemin, hatta bir düşüş hareketinin habercisi olabileceği değerlendiriliyor. Analistler, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşler belirtiyorlar.

ABD'nin ticaret savaşlarında ısrarcı olması ve ek vergi konusunda Avrupa dahil misilleme tehdidi jeopolitik gerilimlere yol açarken şimdilerde zirve fiyatlarda kopuş yaşayan kıymetli madende son durum şöyle;

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3357 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3341 lira, en yüksek de 3360 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3345 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2897 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2883 dolar, en yüksek de 2900 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2888 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3387 liradan alınırken 3434 liradan satılıyor.

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