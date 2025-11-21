Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Belgelerde, yetkililerin aralık ayında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda ortak bir görüşe varamadığı dikkat çekti. Beklentilerin zayıflaması, altın piyasasında aşağı yönlü bir seyre neden oldu. Değerli metal haftanın son işlem gününe de kayıpla girerken, ons altın 4.056 dolar seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın ise 5 bin 510 lira bandında seyrediyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (21 KASIM 2025)

Çeyrek altın:

Alış: 9.236 TL

Satış: 9.447 TL

Yarım altın:

Alış: 18.414 TL

Satış: 18.895 TL

Tam altın:

Alış: 37.633 TL

Satış: 37.674 TL

Cumhuriyet altını:

Alış: 38.281 TL

Satış: 38.864 TL

İSLAM MEMİŞ'TEN 2026 YILI ALTIN TAHMİNİ

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kasım ayı değerlendirmesinde 2026 yılı için önemli uyarılarda bulundu. Memiş'e göre:

Gram altın 2026'da 8 bin TL ve üzerini görebilir.

Ons altın için 4.800–4.888 dolar aralığı mümkün.

Dünya piyasalarındaki sıkıntılar ve merkez bankalarının belirsiz politikaları nedeniyle altın ve gümüşün önümüzdeki yıl yeniden güvenli liman olacağı öngörülüyor.

Memiş, "Nakite ihtiyacınız yoksa elinizdeki varlıkları satmayın" diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.