Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Fed tutanaklarında aralık ayında faiz indirimi konusunda net bir görüş oluşmaması, altın fiyatlarında düşüşe yol açtı. Ons altın 4.056 dolara, gram altın ise 5.510 lira seviyesine geriledi. Uzman İslam Memiş ise 2026'da gram altının 8 bin TL'yi, ons altının 4.800–4.888 doları görebileceğini belirterek "Nakite ihtiyacınız yoksa satmayın" uyarısında bulundu.
- Ons altın 4.056 dolar seviyesinde işlem görüyor.
- Gram altın 5 bin 510 lira bandında seyrediyor.
- İslam Memiş, gram altının 2026'da 8 bin TL ve üzerini görebileceğini belirtiyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlandı. Belgelerde, yetkililerin aralık ayında faiz indirimine gidilip gidilmeyeceği konusunda ortak bir görüşe varamadığı dikkat çekti. Beklentilerin zayıflaması, altın piyasasında aşağı yönlü bir seyre neden oldu. Değerli metal haftanın son işlem gününe de kayıpla girerken, ons altın 4.056 dolar seviyesinde işlem görüyor. Serbest piyasada gram altın ise 5 bin 510 lira bandında seyrediyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (21 KASIM 2025)
Çeyrek altın:
- Alış: 9.236 TL
- Satış: 9.447 TL
Yarım altın:
- Alış: 18.414 TL
- Satış: 18.895 TL
Tam altın:
- Alış: 37.633 TL
- Satış: 37.674 TL
Cumhuriyet altını:
- Alış: 38.281 TL
- Satış: 38.864 TL
İSLAM MEMİŞ'TEN 2026 YILI ALTIN TAHMİNİ
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kasım ayı değerlendirmesinde 2026 yılı için önemli uyarılarda bulundu. Memiş'e göre:
- Gram altın 2026'da 8 bin TL ve üzerini görebilir.
- Ons altın için 4.800–4.888 dolar aralığı mümkün.
- Dünya piyasalarındaki sıkıntılar ve merkez bankalarının belirsiz politikaları nedeniyle altın ve gümüşün önümüzdeki yıl yeniden güvenli liman olacağı öngörülüyor.
Memiş, "Nakite ihtiyacınız yoksa elinizdeki varlıkları satmayın" diyerek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.