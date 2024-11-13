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Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında

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Ardı ardına rekorlar kıran altın fiyatları Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık seçimlerinde zafer elde etmesinin ardından gerilemişti. Yatırımcılar altındaki değer kaybının ne zaman telafi edileceğine odaklanmışken fiyatlarda yukarıya doğru ivme başladı.

Küresel piyasalar bugün ABD enflasyonuna odaklanırken sert düşüş gösteren altın fiyatlarında önemsiz yükseliş hareketi görülüyor.

ABD Başkanlığı seçimlerinin ardından kısa süre tarihi yüksek seviyelerine ulaşan altın fiyatları hızlı düzeltmeye maruz kaldı.

Küresel çapta düzelmeyen ve yeniden bozulma eğilimi gösteren enflasyon sorunu nedeniyle merkez bankalarının faiz indirimlerini beklenenden daha düşük dozda yapması altın fiyatlarındaki algıyı değiştirdi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2600 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2597 dolar, en yüksek de 2613 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2610 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2873 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2862 lira, en yüksek de 2888 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 2881 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 2990 liradan alınırken 3030 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yeniden yükselme çabasında
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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