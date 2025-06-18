Altın Fiyatları Yükseliyor: Standart Altın Kilogramı 4 Milyon 330 Bin Lira

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 330 bin liraya yükseldi. En düşük 4 milyon 305 bin lira ve en yüksek 4 milyon 350 bin lira seviyelerini gören altın, işlem hacmiyle dikkat çekti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 330 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 305 bin lira, en yüksek 4 milyon 350 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 4 milyon 330 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 325 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 245 milyon 398 bin 259,09 lira, işlem miktarı ise 1.915,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 253 milyon 825 bin 376,74 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Zirve Değerli Madenler, Dünya Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Tera Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.325.000,003.352,80

En Düşük4.305.000,003.343,30

En Yüksek4.350.000,003.417,80

Kapanış4.330.000,003.354,00

Ağırlıklı Ortalama4.326.580,243.388,50

Toplam İşlem Hacmi (TL)8.245.398.259,09

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.915,24

Toplam İşlem Adedi67

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müsavat Dervişoğlu'nun asgari ücret için rakam önerdi: 29 bin 850 TL olmalı

Asgari ücret için önerdiği rakama bakın: Bundan aşağısı olmaz
Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı

Kocaelispor, Bruno Petkovic'ten sonra bir transfer bombasını daha patlattı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Lokum gibi kura! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.