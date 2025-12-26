Haberler

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 302 bin liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde 6 milyon 302 bin liraya ulaştı. Gün içinde en düşük 6 milyon 285 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 310 bin lira seviyeleri görüldü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 302 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 285 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 artışla 6 milyon 302 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 255 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 456 milyon 322 bin 994,41 lira, işlem miktarı ise 1508,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 369 milyon 972 bin 982,90 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.255.000,004.450,00
En Düşük6.285.000,004.475,00
En Yüksek6.310.000,004.575,00
Kapanış6.302.000,004.480,00
Ağırlıklı Ortalama6.296.273,734.543,06
Toplam İşlem Hacmi (TL)9.456.322.994,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.508,41

Toplam İşlem Adedi73

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
