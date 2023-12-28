Altın Fiyatları Yükselişini Sürdürüyor

Yılın son günlerinde altın yükselişine devam ediyor. İç piyasada altının gramı 1973 lira seviyelerinde yer alırken, çeyrek altın 3 bin 238 lira, yarım altın 6 bin 467 lira, tam altın ise 12 bin 862 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Altının gram fiyatı yılın son günlerinde yükselişini sürdürüyor. Altının ons fiyatı 2 bin 80 dolara ulaşınca iç piyasada gram altın tırmanmaya başladı. Güne bir önceki kapanıştan yüzde 0,28 artışla başlayan gram altın 1973 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 238 liradan, yarım altın 6 bin 467 liradan, tam altın ise 12 bin 862 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 77 dolar seviyesinde yer alıyor.

Gram altın rekorlara doymuyor

Bu yılın işlem günlerinin bitmesine birkaç gün kala altın rekorlarına yenisini ekliyor. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki oluşturuyor. Ons altın güne 2078 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2076 dolar, en yüksek ise 2088 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralar 2077 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise bir önceki güne göre yüzde 0,28 artışla 1973 lira ile rekor seviyesini koruyor. - İSTANBUL