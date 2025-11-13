Haberler

Altın Fiyatları Yükselişe Devam Ediyor

Gram altın, güne 5 bin 720 lira seviyesinden başlarken, çeyrek altın 9 bin 693 lira, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan işlem görüyor. ABD'nin ekonomik verileri ve Fed'in faiz politikaları altın fiyatlarını etkiliyor.

Altının gramı, güne yükselişe başlamasının ardından 5 bin 720 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 697 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik veri akışını yeniden başlatacağı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş serisini 5. gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 250 doların direnç, 4 bin doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
