Altının kilogram fiyatı 6 milyon 918 bin 400 liraya yükseldi

Güncelleme:
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 918 bin 400 liraya çıktı. Gün içerisinde en düşük 6 milyon 894 bin 200 lira, en yüksek 7 milyon lira seviyelerini gördü. İşlem hacmi ise 6 milyar 921 milyon lira olarak gerçekleşti.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 860 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 921 milyon 512 bin 84,25 lira, işlem miktarı ise 1002,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 6 milyar 971 milyon 955 bin 156,32 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Şekerbank, Vakıf Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.860.000,004.780,00
En Düşük6.894.200,004.790,00
En Yüksek7.000.000,004.822,90
Kapanış6.918.400,004.816,00
Ağırlıklı Ortalama6.925.031,214.805,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)6.921.512.084,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.002,85

Toplam İşlem Adedi79

Kaynak: AA / Mahmut Çil
