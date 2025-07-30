Altın Fiyatları Yükseldi: Kilogram Fiyatı 4 Milyon 355 Bin Liraya Çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 355 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 338 bin lira, en yüksek 4 milyon 370 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 4 milyon 355 bin 100 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 348 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 495 milyon 83 bin 536,40 lira, işlem miktarı ise 1.496,85 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 86 milyon 732 bin 786,58 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ile Bosphorus Bullion Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: