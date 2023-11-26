Altın Fiyatları Yatırımcılara Tavsiye Ediliyor

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında altın için benim buradan tavsiyem hala alınır bir seviyede durumda görünüyor, yatırımcıya altına yönelmesini, almasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Yaşanan savaşların altın fiyatlarını etkilediğini belirten Başkan Yazıcı altın fiyatlarında ani yükselişler olabileceğini belirtti.

"YATIRIMCIYA ALTINA YÖNELMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı şunları söyledi:

"Altın piyasalarının yüksek olduğu görülmekte. Özellikle geçen hafta Amerika'dan gelen verilerin normal şartlarda beklentinin altında kaldığından altının değeri biraz yükseldi, doların da buradan destek görmesiyle altının Türk lirası karşılığında yükselişi devam etmekte. Özellikle bizim yılbaşına kadar 2 bin Türk lirası seviyesine göreceğini biz öngörüyorduk yaklaşık hemen hemen ona da yaklaştık gibi bir durum söz konusu. Özellikle Orta Doğu'daki ve Rusya - Ukrayna savaşı da bunları tetiklemekte. Dünyadaki herhangi bir olumsuz bir durumda altının destek göreceği Ons'un yükseleceği, doların değer kazanacağını her ikisinin çarpanıyla beraber piyasaların daha da yukarı gideceğini biz öngörmekteyiz. Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında altın için benim buradan tavsiyem hala alınır bir seviyede durumda görünüyor, yatırımcıya altına yönelmesini, almasını tavsiye ediyoruz. 2 bin 300, 2 bin 500 bandını görebilecek öngörümüz var. Burası iyi rakamlar bundan sonra daha yukarı olur mu onu da yaşayıp göreceğiz…

"KAOS ORTAMININ FİYATLARI TETİKLEDİĞİNİ GÖRMEKTEYİZ"

Savaşın piyasaya yansıması çok olumlu olmadı özellikle bizim sektörde Orta Doğu'da ihracat pazarımızın Irak, Suriye'de ki karışıklık orada Mısır, İsrail, Filistin ister istemez Dubai ve öbür tarafları da etkilemektedir. Bir kaos ortamı var kaos ortamının da fiyatları da tetiklediğini görmekteyiz. Olumsuz bir hava estiğinden dolayı altının da ani yükselişlerle yatırımcıya yönelmiş bir durumda külçe altın sarrafiye altın satışı var, geri kalan ürünün satışı bizlerde nispeten çok çok düştü. Özetle kış sezonuna girmemizle birlikte yazın düğünlerin çok olduğu bir sezondu. Yazın baktığımız ve beklediğimiz oranda her hangi bir kazancımızı istediğimiz rakamları elde edemedik. Hedef önümüzdeki 2024 yılı, 2024 yılında beklentilerimiz yüksek inşallah iyi olur."