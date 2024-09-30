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Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı

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Altının gram fiyatı, yeni haftaya 2 bin 922 liradan işlem görerek yatay bir seyir izliyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyirle 2 bin 923 liradan kapanan altın, bu hafta açıklanacak istihdam verileriyle dalgalanabilir. Uzmanlar küresel bazda risklerin azalmasıyla altın fiyatlarının zirveden düşüş eğilimine geçebileceği yorumunu yapıyor.

Altının gramı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 922 liradan işlem görüyor. Cuma günü, ons fiyatına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 2 bin 923 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 2 bin 922 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 810 liradan satılıyor. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 657 dolar seviyesinde bulunuyor.

ENDİŞELER AZALTIKÇA FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor. Uzmanlar küresel bazda risklerin azalmasıyla altın fiyatlarının zirveden düşüş eğilimine geçebileceği yorumunu yapıyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi. Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve aylık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 630 dolar seviyesinin destek, 2 bin 680 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi

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