Altın fiyatları tarihi uçuşa geçti! 46 yıl sonra bir ilk

Altın, gümüş ve platin fiyatlarında görülen yükseliş sürerken, altının ons fiyatı tarihte ilk kez 4.500 dolar seviyesini aştı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafında gelecek yıl faiz indirimine gidileceği beklentilerinin güçlenmesi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değerli metallerde yeni rekorlar dikkat çekti.

ONS ALTIN

Spot altın 4.552 dolara kadar yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Güne 4.498 dolardan başlayan ons altın, saat 10.00 itibarıyla 4.496 dolar seviyelerinde işlem gördü.

GRAM ALTIN

İç piyasada gram altın güne 6.192 liradan başladı. Gün içinde 6.160 lira ile 6.235 lira aralığında hareket eden gram altın, saat 10.00 itibarıyla 6.195 liradan alıcı buluyor.

GÜMÜŞ

Gümüşte de yükseliş ivmesi korunurken spot gümüş 72,70 doları görerek tarihi zirvesine ulaştı. Saat 10.00 itibarıyla gümüş 72,49 dolardan işlem görürken, gümüşün gram fiyatı 99,82 lira seviyelerinde seyretti.

46 YIL SONRA BİR İLK

Piyasalarda altının 2025 yılı boyunca yüzde 71'in üzerinde değer kazanarak 1979'dan bu yana en iyi performansını sergilediği belirtilirken, gümüşün de aynı dönemde yüzde 141 arttığı kaydedildi. Analistler, Fed'in 2025 yılında iki kez 25 baz puan faiz indirimine gitmesinin ardından yatırımcıların 2026'da da benzer ölçekte iki faiz indirimi ihtimalini fiyatladığına dikkat çekiyor. Düşük faiz beklentisinin, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinde önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan ABD-Çin arasındaki ticari gerilimlerin, ABD ile Venezuela arasında artan tansiyonun ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelerin de güvenli liman talebini destekleyerek altın fiyatları üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor.