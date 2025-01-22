Üye Girişi
Haberler
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?
Skandal iddia: Dinlenmek isteyen AFAD ekiplerinden konaklama ücreti istenmiş

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında skandal iddia

Altın fiyatları fena hareketlendi! Yeni rekor an meselesi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın belirsizlikleri ve merkez bankalarının altın alımları, altının ons fiyatını 2 bin 755 doların üzerine çıkararak rekor seviyeye yaklaştırdı. Jeopolitik riskler ve faiz oranları ile ilgili değerlendirmeler de altın fiyatlarının yükselmesinde etkili.

ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın neden olduğu belirsizliklerin yanı sıra merkez bankalarının alımları altının ons fiyatını yeniden 2 bin 755 doların üzerine çıkararak, rekor seviyeye yaklaştırdı. Güvenli liman varlıklardan olan altın jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem de dünya genelinde faiz oranlarının ekonomide durgunluk endişesiyle düşeceğine ilişkin değerlendirmelerle yükseliş eğilimine devam ediyor.
Yeni yılın ilk gününe 2 bin 620 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık 125 dolar değer kazanırken, değerli metal Ekim 2024'teki 2 bin 790 dolarlık rekor seviyesine yaklaşıyor. Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2 bin 758 dolara yükseldikten sonra TSİ 12.20'de önceki kapanışın yüzde 0,36 üzerinde 2 bin 754 dolar seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKALARININ KARARI DA YÜKSELİŞTE ETKİLİ

Altının bu performansında merkez bankalarının altın alımları ve merkez bankalarının sıkı para politikasından dönüşünün devam edeceğine ilişkin değerlendirmeler de etkili oluyor. Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra diğer ülkelerden gelen mallara yönelik ithalat tarifeleri tehdidini sürdürdü. Bu tehditler Kanada, Meksika, Çin'i hedef alırken, Trump Avrupa Birliği'nin ABD'ye karşı ticaret fazlasını da eleştirdi. Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak, yeni Trump yönetiminin politikalarının da altın fiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağına işaret ederek, Trump'ın yemin töreninde alınan çok sayıda siyasi kararın ABD'de enflasyonu ve ulusal borcu daha da artıracağına dair endişeler olduğunu kaydetti.

HİNDİSTAN VERGİERİ DÜŞÜRDÜ ALTIN FIRLADI

Hindistan ve Çin'deki özel yatırımcıların da başka yatırım fırsatlarının olmaması nedeniyle büyük miktarlarda altın satın aldığını aktaran analistler, Hindistan'ın altın üzerindeki ithalat vergilerini düşürmesinin altına olan talebin artmasına yol açtığını belirtti. Bazı analistlere göre ABD'nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalmasıyla birçok yatırımcı tahvilden ziyade altına yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu arada, Çin Merkez Bankası, Kasım 2024'ten beri yaklaşık 15 ton altın satın alırken, bu alımlar da altının ons fiyatını yukarı yönlü destekliyor.

Altın fiyatları fena hareketlendi! Yeni rekor an meselesi
Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
img

Çilek fiyatlarındaki büyük değişim şaşırttı
img

Tüm takımı sahanın ortasına toplayıp fırça çekti
img

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Emekli öğretmen, mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı

Mezar taşını hazırlayıp evinin bahçesinde kendini astı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu

Müge Anlı'nın acı günü! Yangında hayatını kaybettiklerini duyurdu
Çarşafları birbirine bağlayarak 4 çocuğunu ve eşini kurtaran vatandaş konuştu

O çarşaflarla kaç canın kurtulduğunu ağlayarak anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.