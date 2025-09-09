Altın Fiyatları Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Ons ve gram altın Fed'in faiz indirimi beklentileriyle rekor yükselişine devam ediyor. Ons altın 3 bin 600 doları aşarken gram altın ise iç piyasada 4 bin 915 TL'ye yükseldi.

Gram altında rekorlar peş peşe geliyor. Altının ons fiyatı şu sıralar 3 bin 640 dolardan işlem görürken gram altın ise iç piyasada 4 bin 915 TL'den işlem görüyor. Orta Doğu'da yaşanan belirsizlik, Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlanmaması ve ABD Başkanı Trump'ın Fed yöneticisini görevden alması nedeniyle altının onsunda yeni rekorlar bekleniyor. Uzmanlar ise önümüzdeki dönemde gram altının 5 bin 500 TL'ye kadar yükselebileceğini söyledi.

"Önümüzde günlerde yeni rekorların gelmesini bekliyoruz"

Altın fiyatının yükselmesinde çeşitli faktörlerin olduğunu ifade eden kuyumcu Nasir Amcalar, "Orta Doğu'da yaşanan siyasi belirsizlik, Rusya-Ukrayna krizinin hala çözülememesi, ABD Başkanı Trump'ın Fed yöneticisini görevden alması gibi birçok neden var. Eylül ayı itibariyle Fed'den bir faiz indirimi beklenmekte. Fed'in faiz indirimi de altının onsunu yukarı yönlü etkiliyor. Ons altın 3 bin 640 dolardan işlem görmekte. Önümüzde günlerde yeni rekorların gelmesini bekliyoruz. Gram altın 1 Eylül itibariyle 4 bin 500 TL'den işlem görmekteydi, bugün ise 4 bin 915 TL'den işlem görüyor. Önümüzdeki zaman içerisinde saydığımız belirsizlikler düzelmez ise gram altında 5 bin 500 TL'yi görebiliriz. Gram altın şu anda 4 bin 915 TL, çeyrek altın 7 bin 900 TL, yarım altın 15 bin 800 TL, tam altın ise 31 bin 600 TL'den işlem görüyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL