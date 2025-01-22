Altın fiyatları kritik imza sonrası uçuşa geçti

Altın, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte Bitcoin'de yükseliş beklenirken; altın zirveyi gördü. Gram altın tarihi seviyeleri gördü.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 3 bin 141 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 138 lira, en yüksek de 3 bin 151 lirayı gördü. Böylece tarihi rekor kırmış oldu. Şu sıralar 3 bin 150 liradan alıcı buluyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın güne 2 bin 742 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2 bin 741 dolar, en yüksek de 2 bin 750 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2 bin 749 dolardan işlem geçiyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin 129 liradan alınırken 3 bin 170 liradan satılıyor.