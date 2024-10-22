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Altın fiyatları kritik eşiği aştı

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Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Son dönemde yükselişe geçen altın fiyatları, kritik bir eşiği aştı. Ekonomi dünyasında bu durum, önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimin yükselmesi ve ABD seçimlerinin yaklaşmasıyla 3 bin lirayı aştı. Güvenli liman görülmesi sebebiyle talep gören altın, haftaya rekor ile başladı. Ons altın da 2.730 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte, 22 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.

Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2.731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak. Gram altın ise ilk kez 3 bin lirayı gördü.

Öte yandan geçen günlerde Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 22 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

GRAM ALTIN 3 BİN LİRAYI AŞTI!

21 Ekim Pazartesi günü 3 bin 11 lira olan gram altın 22 Ekim Salı günü 3 bin 4 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 816 lira iken, 4 bin 804 lira olarak güncellendi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 3.004,0730

Satış: 3.004,4800

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.729,54

Satış: 2.729,92

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.806,4800

Satış: 4.912,2500

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.225,9100

Satış: 19.588,9100

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 20.220,00

Satış: 20.399,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.585,20

Satış: 9.826,74

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 19.230,50

Satış: 19.593,38

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 20.596,20

Satış: 21.119,46

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.682,05

Satış: 2.533,83

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.828,83

Satış: 2.987,52

Altın fiyatları kritik eşiği aştı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

altında eşik meşik beşik kalmadı doları bile katladı aklı olan borsaya dövize falan değil gram altına yatırım yapsın

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