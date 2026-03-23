Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'e gram altın tükendi

Altın fiyatlarındaki düşüş, İstanbul Kuyumcukent'te vatandaşların akın etmesine neden oldu. Özellikle 1 ve 5 gramlık altinların tükenmesi dikkat çekti.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş, İstanbul'da vatandaşları harekete geçirdi. Özellikle Kuyumcukent'te yoğunluk yaşanırken, gram altın tükendi.

Altın fiyatlarının gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar gün boyunca Kuyumcukent'e akın etti. Araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk, bölgede trafik akışını yavaşlatırken, otopark alanlarının dolmasıyla birlikte gelişigüzel park eden araçlar dikkat çekti. Kuyumcukent çevresinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Ancak trafiği zaman zaman durma noktasına geldi, bölgede gün boyu hareketlilik sürdü.

"1 ve 5 gram altın bulmak zorlaştı"

Yoğun talep nedeniyle kuyumcularda özellikle küçük gramajlı altınlara ilgi arttı. Kuyumcular, 1 ve 5 gramlık altınların kısa sürede tükendiğini, bazı işletmelerde bu ürünlerin bulunmasının zorlaştığını belirtti.

Kuyumcukent'te gram altın 6 bin 800 TL seviyelerinde işlem görürken, gümüşün gram fiyatı ise 105 TL bandında seyrediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
