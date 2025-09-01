Altın fiyatları dört ayın zirvesinde! Güne rekorla başladı

Altın fiyatları dört ayın zirvesinde! Güne rekorla başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın belirsiz ticaret politikaları ve güçlenen faiz indirimi beklentileri altın fiyatlarını rekor seviyelere yaklaştırdı. Ons altın son dört ayın en yüksek seviyesine çıkarak 3.486 dolara, gram altın ise 4.611 TL ile tarihi zirvesini gördü.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarındaki belirsizlik ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor seviyelere yaklaştı. Ons altın 3.486 dolara çıkarken, gram altın da 4.611 TL ile tarihi zirvesini gördü.

TARİFE VE FED BELİRSİZLİĞİ YATIRIMCILARI ALTINA YÖNELTTİ

ABD'de federal bir temyiz mahkemesi, Trump'ın küresel tarifelerinin olağanüstü hal yasası kapsamında yasadışı olduğuna hükmetti. Ancak kararın 14 Ekim'e kadar yürürlükte kalacağı, bu süreçte yönetimin Yüksek Mahkeme'ye başvurma hakkı bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Trump'ın Fed Guvernörü Lisa Cook'u görevden alma girişimiyle ilgili duruşma da kararsız tamamlandı. Kararın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ABD enflasyon verilerinin faiz indirimine işaret etmesiyle birlikte yatırımcılar, %87 ihtimalle 25 baz puanlık indirim beklentisi içinde. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de indirime desteğini yineledi.

ONS VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons altın güne 3.445 dolardan başladı, gün içinde en düşük 3.437 dolar, en yüksek 3.486 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 3.473 dolardan işlem görüyor. Ons altının tarihi zirvesi, 22 Nisan 2025'te 3.499 dolar olarak kaydedilmişti.

Gram altın ise güne 4.560 TL'den başladı. Gün içinde en düşük 4.546 TL, en yüksek 4.611 TL seviyesine ulaştı. Şu anda 4.595 TL'den işlem görüyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
