Haberler

6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası Fed'den faiz indirimi beklentilerinin devam etmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, altına olan talebi artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle gram altın 6 bin 235 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın, yatırımcısına kazandırmayı sürdürürken gram ve çeyrek altın hafta boyunca yükseliş trendini korudu. 2025'e damga vuran değerli metal, haftanın son işlem gününe de rekorla başladı.

FED BEKLENTİSİ VE BELİRSİZLİKLER TALEBİ ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi yapılabileceğine yönelik beklentilerin devam etmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, güvenli liman talebini güçlendirdi. Bu durum, altın başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yükselişi beraberinde getirdi.

GRAM ALTIN 6 BİN 235 LİRAYI GÖRDÜ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın 6 bin 235 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Hükümet Sadettin Saranla uğraşmaya devam etsin :) uyuyun akkoyunlarr uçuyoruz:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Boş daireye giren ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı