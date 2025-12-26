6 bin 235 lira seviyelerini gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın, yatırımcısına kazandırmayı sürdürürken gram ve çeyrek altın hafta boyunca yükseliş trendini korudu. 2025'e damga vuran değerli metal, haftanın son işlem gününe de rekorla başladı.

FED BEKLENTİSİ VE BELİRSİZLİKLER TALEBİ ARTIRDI

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimi yapılabileceğine yönelik beklentilerin devam etmesi ve küresel piyasalarda artan belirsizlikler, güvenli liman talebini güçlendirdi. Bu durum, altın başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yükselişi beraberinde getirdi.

GRAM ALTIN 6 BİN 235 LİRAYI GÖRDÜ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın 6 bin 235 liraya yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.