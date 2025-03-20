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Altın fiyatları ABD'den gelen haberle yeniden hareketlendi

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Altın fiyatları, ABD'den gelen son haberlerle birlikte yeniden hareketlenme yaşadı. Amerikan Merkez Bankası (Fed)'in faizi sabit tutmasının ardından fiyatlar yeni bir rekor kırdı. Güne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 64 dolar ile rekor kırdıktan sonra 3 bin 50 dolar civarında dengelendi.

Güvenli liman altın yatırımcısının beklediği haber ABD'den geldi. Altın, Amerikan Merkez Bankası'nın ( Fed ) faiz kararı sonrası rekor kırdı. Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar 1'e karşı 11 oyla alındı.

ALTIN FED ETKİSİYLE YENİ REKOR KIRDI

Altın fiyatları, güne yükselişle başlayan ons altın, 3 bin 64 dolar ile rekor kırdıktan sonra 3 bin 50 dolar civarında dengelendi. Ekonomik belirsizliğin arttığına dikkat çeken Fed'in bu yıl faiz oranlarını 50 baz puan düşürmesi bekleniyor.

Küresel ticaret savaşlarının kızışması, İsrail'in Gazze'de yönelik kara saldırılarına yeniden başlaması, jeopolitik gerilimi tırmandırdı. ABD ise Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürdü. Ayrıca ABD'nin yeni gümrük vergileri nisan ayında yürürlüğe girecek. Trump'ın tarife politikasının enflasyonist etkilerine yönelik endişeler artıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3718 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3704 lira, en yüksek de 3735 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3716 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da gram altın 3661 liradan alınırken 3767 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3048 dolar başladı. Gün içinde en düşük 3045 dolar, en yüksek de 3064 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3049 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD'den gelen haberle yeniden hareketlendi
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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