Altın ve gümüşte 7 ayın zirvesi: Ağustos'ta sert yükseliş

Altının onsu, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflaması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla ağustos ayında yüzde 10 değer kazanarak 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

ABD/İsrail-İran savaşından dolayı yükselen petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini artırıyor. Bu durum ise merkez bankalarının şahin bir tutum sergileyeceğine dair tahminleri güçlendiriyor.

Bu süreçte güvenli liman olarak görülen dolara talebin artması da emtia piyasasında özellikle değerli metaller üzerinde satış baskısına sebep oluyor.

Ocak ayında yüzde 12,4, şubat ayında yüzde 8,5 değer kazanan ons altın, Orta Doğu'da savaşın başlamasının ardından düşüşe geçti. Söz konusu sebeplerle mart ayında yüzde 11,3, nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında yüzde 1,8, haziran ayında yüzde 11,7 değer kaybeden ons altın, temmuz ayında ise yüzde 0,9 değer kazandı.

Ağustos ayında ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırması, ABD'de yavaşlayan enflasyon, ülkede istihdamın Fed'in faiz artıracağına yönelik öngörüleri zayıflatması ve jeopolitik risklerin görece azalmasıyla yüzde 10 yükselen ons altın, söz konusu ayı 4 bin 449 dolardan kapattı. Böylece altının onsu 7 ayın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

Gümüşte de 7 ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti

Benzer bir tablo gümüş fiyatlarında da görüldü. Gümüşün onsu da Fed'in faiz artıracağına yönelik öngörülerin zayıflamasıyla ağustos ayında yüzde 15,4 artarak 66,5 dolara çıktı ve 7 ayın en hızlı yükselişini kaydetti.

Çin Merkez Bankasının 19 ton altın alımı yaptığına dair raporlar bulunuyor

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede "Altın fiyatlarındaki yükseliş ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil alımlarını artıracağını açıklamasından kaynaklı bir tepki yükselişiydi. Ama bunu bütün bunların ötesinde ben merkez bankalarının altın alımlarının olduğunu da düşünüyorum." dedi.

Çünkü altın alım işlemlerinde çok yüklü alımlar geldiğini belirten Ergezen, bunun çok büyük bir kurumsal yatırımcı ya da merkez bankası işlemine benzer nitelikte??????? işlemler olduğunu vurguladı.

Ergezen, geçen ay Çin Merkez Bankasının 19 ton altın alımı yaptığına dair raporların olduğuna da dikkati çekti. Ergezen, eylül ayındaki raporlarda merkez bankalarının bu alımlarının görülebileceğini söyledi.

Geçen ay dolar endeksi, tahvil faizleri ve petrol fiyatlarında kayda değer geri çekilmeler olmadığını ifade eden Ergezen, bu sebepten dolayı altında geçen ay görülen yükselişin aynı zamanda tepki alımı olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA