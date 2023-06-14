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Alternatif SuperApp, 4,7 milyon dolar yatırım aldı

Alternatif SuperApp, 4,7 milyon dolar yatırım aldı

Ekonomi Haberleri

Alternatif SuperApp, Qinvest Portföy, APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF, Fonangels ve CapitalTurk Holding'in de katıldığı yatırım turunu 62,5 milyon değerleme üzerinden 4,7 milyon dolar yatırım alarak tamamladığını duyurdu.

p>Macellan'ın fintech alanındaki girişimi Alternatif SuperApp, Qinvest Portföy, APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF, Fonangels ve CapitalTurk Holding'in de katıldığı yatırım turunu 62,5 milyon değerleme üzerinden 4,7 milyon dolar yatırım alarak tamamladığını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, büyüme hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlendiği bildirildi.

15 Aralık 2021'de lansmanı gerçekleştirilen Alternatif SuperApp, mobil uygulama üzerinden farklı sektörlerdeki işletmeleri dijital dönüşüm sürecine dahil ederek B2B müşterilerine fintech çözümleri sunuyor. Bu çözümler arasında dijital cüzdan, sadakat, CRM ve müşteri analitiği gibi özellikler yer alıyor. Uygulama aynı zamanda B2C müşterileri için de tüm dijital cüzdanları tek bir platformda birleştirerek nakit ve kartın avantajlı bir alternatifi oluyor.

AZERBAYCAN VE BAE'YE DE AÇILACAK

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Alternatif SuperApp Yönetim Kurulu Başkanı Göktürk Yetim, 100'den fazla marka ve bu markaların bin 300 şubesinde 250 bini aşkın müşteriye hizmet verme ivmelerini hızlandıracak bu yatırımın, gelecekteki potansiyellerini kanıtlama açısından da fırsat vereceğini belirtti.

Bu yatırımı sürdürülebilirlik, inovasyon ve büyüme stratejileri doğrultusunda kullanacaklarını ve pazaryeri konumlarını daha da güçlendireceğini aktaran Göktürk Yetim, ilk etapta Türkiye'deki müşteri sayısını ve uygulamanın kullanımını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Mevcut müşteri tabanını genişletme ve yeni işletmelerle anlaşma gibi büyüme stratejilerini uygulayarak gelecekte daha da büyük bir başarı elde etmeyi hedeflediklerini söyleyen Yetim, "Önümüzdeki dönemde yurt dışı hedeflerimiz kapsamında Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne açılarak pilot çalışma yapmayı ve bu iki pazarı ayrıntılı analiz etmeyi planlıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Dijital Dönüşüm Bilişim Vadisi Aralık Ekonomi Haberler

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