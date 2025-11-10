Alternatif Bank, 2025 3. Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

ALTERNATİF Bank'ın, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğü 121 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın konsolide net karı ise 1,492 milyar TL olarak açıklandı.

Alternatif Bank, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre son çeyrekte, konsolide aktif büyüklüğünü 121 milyar TL seviyesine taşıdı. Banka, nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine 114 milyar TL destek sağladığını bildirdi. 2025 yılı üçüncü çeyreğinde ortaya koyduğu performansla, Alternatif Bank'ın konsolide net karının 1,492 milyar TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.

'YILIN İLK DOKUZ AYINDA İSTİKRARLI VE SAĞLIKLI BİR BÜYÜME PERFORMANSI SERGİLEDİK'

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "2025 yılı bankacılık sektörü açısından güçlü bir performans yılı olarak ilerliyor. Ağustos itibarıyla sektörün toplam aktifleri 35,7 trilyon TL'ye ulaşarak yıl sonuna göre yüzde 27 artış kaydetti. Kredilerde yüzde 28, mevduatlarda yüzde 25 büyüme gözlenirken; faiz marjlarındaki toparlanma ve artan komisyon gelirleri sektörün karlılığını destekledi" dedi.

Alternatif Bank olarak, yılın ilk dokuz ayında bu güçlü sektör görünümüne paralel şekilde sağlıklı bir büyüme performansı sergilediklerine değinen Kırmızı sözlerine şöyle devam etti:

"2025 yılının ilk üç çeyreğinde, disiplinli büyüme stratejimiz ve verimlilik odaklı yönetim anlayışımız sayesinde hedeflerimizin üzerinde sonuçlar elde ettik. Toplam aktiflerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artırarak 120 milyar TL seviyesinin üzerine taşıdık. Bu büyümeni ana itici gücü, yüzde 67'lik artışla toplam kredilerimiz oldu. Kredi limitlerini etkin biçimde yöneterek, reel ekonomiye ve sürdürülebilir kalkınmaya kaynak sağlamaya devam ettik. Elde ettiğimiz bu güçlü finansal sonuçlar, Bankamızın aktif kalitesi, operasyonel verimliliği ve müşteri ilişkilerinde yarattığı sürdürülebilir değer artışının somut bir kanıtı. Önümüzdeki dönemde de sağlam bilanço yapımız ve sorumlu bankacılık ilkelerimizle müşterilerimize ve Türkiye ekonomisine sürdürülebilir değer yaratma taahhüdümüzü kararlılıkla devam ettireceğiz."

'YENİ İŞ BİRLİKLERİYLE YENİLİKÇİ FİNANSMAN ÇÖZÜMLERİNİ HAYATA GEÇİRDİK'

2025'in üçüncü çeyreğinde dijital iş birlikleriyle bireysel bankacılıkta yenilikçi adımlar attıklarını da dile getiren Ozan Kırmızı sözlerine şöyle devam etti:

"Alternatif Bank olarak dijitalleşme yolculuğumuzu iş birlikleriyle güçlendiriyor, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını daha kolay, hızlı ve erişilebilir biçimde karşılamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Taksitlio.com ile hayata geçirdiğimiz proje, alışveriş finansmanını tamamen dijital ve kullanıcı dostu bir yapıya taşıyarak, bankacılık hizmetlerini müşterilerimizin bulunduğu her noktaya ulaştırma vizyonumuzu destekledi."

'ENGELLERİ BİRLİKTE KALDIRIYORUZ'

Son çeyrekte finansal kapsayıcılığı güçlendiren Engelsiz Bankacılık projelerine yenilerini eklediklerini ifade eden Kırmızı, "Alternatif Bank olarak finansal büyümemizi sürdürürken, topluma ve çevreye değer katmayı önceliklendiren kapsayıcı bir yaklaşımı benimsiyoruz. Engelsiz Bankacılık alanında yürüttüğümüz çalışmalar, bankacılığı herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzun en somut yansımaları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz projeyle, FinKurs platformundaki eğitimleri işaret dili ve altyazı desteğiyle işitme engelli bireylerin erişimine sunduk. Ayrıca 6 yılı aşkın süredir Engelsiz Bankacılık alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, Youth Awards 2025'te bronz ödüle layık görüldük. Bu ödül, toplumsal fayda yaratma yolundaki kararlılığımızın bir göstergesi oldu" diye konuştu.

'TSRS UYUMLU 2024 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORUMUZU YAYINLADIK'

2024 yılındaki faaliyetlere ilişkin TSRS uyumlu 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nu kısa süre önce kamuoyuyla paylaştıklarını dile getiren Kırmızı, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025 yılının üçüncü çeyreğinde ilk Sürdürülebilirlik Raporumuzu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında yayınladık. Bu yayın, yalnızca bir raporlama çalışması değil, bizim sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun somut bir yansıması. Önümüzdeki dönemde de çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarını stratejimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz."