Alpino Mobilya, İnegöl Mobilya Fuarı'na Katılan Ziyaretçileri Mağazasında Ağırlayacak

Kütahya merkezli mobilya markası Alpino, yeni kreasyonunu görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Marka, 2-7 Ekim'de Bursa'da düzenlenecek İnegöl Mobilya Fuarı'na katılan yurt içi ve yurt dışı ziyaretçileri ilçedeki mağazasında ağırlayacak.

65 ülkeye ihracat yapan Alpino Mobilya, modern çizgilere sahip yeni kreasyonlarını bin 200 metrekarelik 3 katlı mağazasında sergilemeye başladı. 1982 yılında Kütahya'dan dünyaya açılan ve bugün 65 ülkeye ihracat yapan Alpino, mobilya sektörünün nabzının attığı İnegöl Mobilya Fuarı'ndaki katılımcıları, Mobiliyum AVM B Etap, 23 numaradaki bin 200 metrekarelik mağazasında ağırlayacak.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN MOBİLYACILAR LİSTESİNDE

İnegöl bölgesinden dünyaya en fazla ihracat yapan mobilya firmaları listesinde ilk sıralarda yer aldıklarını söyleyen Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) üyesi Alpino Mobilya'nın Genel Müdürü Mehmet Said Kocadağ, "İnegöl Mobilya Fuarı, sektörümüzün yeni pazarlara ulaşması açısından büyük önem taşıyor. Bu organizasyona yurt içi ve özellikle yurt dışından gelen ziyaretçiler, mobilyanın merkezi diye nitelendirdiğimiz Mobiliyum AVM'yi mutlaka ziyaret ediyor. Biz de en güncel teknolojileri kullanarak modern konforu, estetik çizgilerle birleştirdiğimiz yeni kreasyonlarımızı 3 katlı, bin 200 metrekareye sahip mağazamızda tanıtıyoruz. 2022 yılını 10 milyon dolar ihracatla tamamlayarak ülke ekonomimize sağladığımız katkıdan ötürü büyük bir mutluluk içerisindeyiz. Dünya trendlerini takip ederek yapacağımız yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceğiz. Şu anda 65 ülkeye ihraç ettiğimiz mobilyalarımızı, dünyanın tüm ülkeleriyle tanıştırmayı hedefliyor, tüm ziyaretçileri mağazamıza davet ediyoruz" diye konuştu.

MODERN ÇİZGİLERE SAHİP YENİ TASARIMLAR

300 çalışanıyla 65 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Alpino Mobilya; Avrupai çizgilerden esinlenerek tasarlanan modern konseptli yatak odasından yemek odasına, oturma grubundan köşe takımına, TV ünitelerinden yatağa, çocuk odasından genç odasına kadar tüm yeni kreasyonlarını mobilya sektörünün tam merkezindeki mağazasında ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.