Haberler

Alphabet, veri merkezi ve enerji altyapı şirketi Intersect'i satın alıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Google'ın ana şirketi Alphabet, veri merkezi ve enerji altyapısı çözümleri sunan Intersect'i 4,75 milyar dolar nakit ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın almayı planlıyor. Bu satın almanın, veri merkezi kapasitesini artırması ve enerji inovasyonunu hızlandırması bekleniyor.

NEW Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, veri merkezi ve enerji altyapısı çözümleri sunan Intersect'i 4,75 milyar dolar nakit ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın alacağını duyurdu.

Alphabet'ten yapılan açıklamada, söz konusu satın almaya dair bilgi verildi.

Google'ın Intersect'te azınlık hissesi sahibi olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketi 4,75 milyar dolar nakit bedel ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın almak üzere anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada satın almanın, daha fazla veri merkezi ve üretim kapasitesinin daha hızlı devreye alınmasını sağlayacağı, enerji geliştirme ve inovasyonu da hızlandıracağı vurgulandı.

Satın alma işlemi kapsamında, Intersect'in dünya standartlarındaki ekibi ile enerji ve veri merkezi projelerinin de yer aldığı kaydedilen açıklamada, Intersect'in ayrıca enerji arzını artırmak ve çeşitlendirmek için yeni teknolojileri araştıracağı ve Google'ın ABD'deki veri merkezi yatırımlarını, Cloud müşterileri ve kullanıcıların talebini karşılamak üzere destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Intersect'in faaliyetlerinin "Intersect" markası altında Alphabet ve Google'dan ayrı şekilde devam edeceği, şirketin Google'ın teknik altyapı ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Intersect'in Texas'taki mevcut işletme varlıkları ile California'daki işletme ve geliştirme aşamasındaki varlıklarının, satın alma kapsamına dahil olmadığı belirtilen açıklamada, bu varlıkların mevcut yatırımcıların desteğiyle bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, satın almanın olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Gülhan'ın cinayet şüphelisinin kuyumcuya altınları satarken görüntüleri ortaya çıktı

Vahşi cinayetin ardından soluğu kuyumcuda almış
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
title