Almanya ve Fransa'dan savunma projesi FCAS için "son şans" hamlesi

Almanya ve Fransa, Avrupa'nın ortak savunma projesi olan Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi'ni (FCAS) kurtarmak amacıyla yeni bir uzlaşı süreci başlattı.

Fransa, Almanya ve İspanya'nın ortak girişimi olan yaklaşık 100 milyar avro değerindeki büyük proje, Fransız Dassault Aviation ile Almanya ve İspanya'yı temsil eden Airbus arasındaki liderlik ve kontrol tartışmaları nedeniyle durma noktasına gelmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde çarşamba akşamı bir araya gelerek projenin geleceğini masaya yatırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu zirve öncesi yaptığı açıklamada, projeye olan inancını koruduğunu belirterek, "Bu projenin stratejik açıdan doğru olduğuna gönülden inanıyorum. Airbus ve Dassault arasında önümüzdeki haftalarda sükunet ve saygı çerçevesinde yürütülecek bir yakınlaşma süreci başlatmaya karar verdik." dedi.

Projeyi "oldukça önemli" ancak bir o kadar da "karmaşık" olarak nitelendiren Alman hükümeti yetkilileri de federal bütçe kararlarının yaklaşması nedeniyle nisan ayı ortasına kadar somut bir sonuca ulaşılması gerektiğini vurguladı.

FCAS hakkında

FCAS programı, Fransa, Almanya ve İspanya'nın mevcut savaş uçaklarının yerini alacak yeni nesil bir hava muharebe sistemi geliştirilmesini öngörüyordu.

Projenin geleceği, taraflar arasında uçağın teknik özellikleri, liderlik paylaşımı ve sanayi iş bölümü konularında uzun süredir devam eden anlaşmazlıklar nedeniyle belirsizliğini koruyor. Özellikle Fransa'nın, yeni nesil uçağın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olması ve uçak gemilerine uyumlu şekilde tasarlanması yönündeki ısrarı, farklı operasyonel ihtiyaçlara odaklanan Almanya ile görüş ayrılıklarını derinleştiriyor.

Yaklaşık 100 milyar avro büyüklüğe ulaşabileceği belirtilen proje, Avrupa savunma işbirliğinin en iddialı girişimlerinden biri olarak görülüyor.

Proje, yalnızca yeni nesil bir savaş uçağı geliştirmeyi değil, bu uçağa eşlik edecek silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından (İHA) oluşan entegre bir muharebe ağı kurmayı hedefliyor. Sistemin, 2040 yılından itibaren Fransa'nın Rafale, Almanya ve İspanya'nın ise Eurofighter jetlerinin yerini alması planlanıyor.

FCAS projesindeki takvim sapmaları ve stratejik belirsizlikler, bazı Avrupa ülkelerini savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere alternatif çözümlere itiyor. Bu kapsamda, projedeki belirsizlik sürerken birçok Avrupa ülkesinin ABD yapımı F-35 gibi mevcut platformlara yönelmeye devam etmesi dikkati çekiyor.