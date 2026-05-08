Bundesbank Başkanı Nagel, Alman sanayisindeki pazar payı kaybından Çin'i sorumlu tuttu

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Alman ihracatçıların küresel pazar payını kaybetmesinin temel nedeninin Çin kaynaklı artan rekabet baskısı olduğunu bildirdi.

Nagel, Hessen eyaletinin Darmstadt kentinde düzenlenen "79. Para Politikası Çalıştayı'ndaki" konuşmasında, Alman ekonomisinin karşı karşıya olduğu yapısal zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alman ihracatçıların küresel pazar payını kaybetmesinin temel nedeninin Çin kaynaklı artan rekabet baskısı olduğunu savunan Nagel, Alman ekonomisinin lokomotif sektörlerinde yaşanan daralmayı "ciddi bir uyarı sinyali" olarak nitelendirdi.

Nagel, Çin'in rekabet gücündeki en belirgin artışın elektrik endüstrisi, otomotiv ve makine mühendisliği alanlarında görüldüğünü belirtti.

Bundesbank Başkanı Nagel, "Bunlar, Almanya'nın geleneksel olarak özellikle güçlü olduğu ve dünya liderliğini elinde tuttuğu sektörler. Ancak son yıllarda bu avantajın Çin lehine değiştiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın 2021-2025 yıllarında Çin'e yaptığı ihracatın beşte bir oranında azaldığını dile getiren Nagel, özellikle otomobil ihracatındaki düşüşün "dramatik" olduğunu vurguladı.

Nagel, "Araç ihracatı 2021'den bu yana neredeyse yarıya indi. Çin'e yönelik toplam ihracat düşüşünün yüzde 60'ından fazlası sadece bu sektörden kaynaklanıyor." dedi.

Zayıf ihracat performansının daha derin yapısal sorunların bir semptomu olduğunu ifade eden Nagel, Alman ekonomisinin potansiyel büyüme oranının yıllık yüzde 0,4 seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

Nagel, "Alman ekonomisi artık eskisi gibi büyümüyor. Yüzde 0,4'lük oran bir uyarı sinyalidir." dedi.

İş gücü krizi

Nagel, Almanya'nın diğer sanayileşmiş ülkelere kıyasla daha hızlı yaşlandığına dikkati çekerek, derinleşen iş gücü krizine karşı hükümete kapsamlı çözüm önerileri sundu.

Özellikle kadınların ve yarı zamanlı çalışanların iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak için vergi ve sosyal güvenlik sistemindeki mali engellerin kaldırılması gerektiğini kaydeden Nagel, ek çalışma saatlerini cazip hale getirecek düzenlemeler talep etti.

Nagel, emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği için emeklilik yaşının ortalama yaşam süresiyle ilişkilendirilmesini önererek, ayrıca 45 yıl prim ödeyen çalışanlara tanınan kesintisiz erken emeklilik hakkının kaldırılmasını istedi.

Nagel, bu tür teşviklerin nitelikli iş gücünün sistemden erken ayrılmasına neden olduğunu savundu.

Reformdan geçirilen "Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası"nın sunduğu fırsatların kararlılıkla kullanılması gerektiğini belirten Nagel, "Almanya'nın iş gücü piyasası odaklı daha fazla göçe ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Nagel, bu önlemlerin hayata geçirilmemesi durumunda iş gücü kıtlığının üretim kapasitesini kalıcı olarak düşüreceği ve emeklilik sisteminin finansmanını tehlikeye atacağı konusunda hükümete yönelik uyarılarını yineledi.