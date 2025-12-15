Alman hükümeti: Ekonomik durum istikrarlı ancak ihracat zayıf

Almanya'da hükümet, yıl sonunda Almanya'daki mevcut ekonomik durumu zayıf ihracata rağmen istikrarlı olarak değerlendirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, mevcut göstergelerin ekonomide yılın dördüncü çeyreğine sağlam bir başlangıç yapıldığına işaret ettiğine yer verilerek, "Genel olarak, Alman ekonomisi gergin bir durumda kalmaya devam ediyor. Bir yandan, zayıf dış talep, azalan rekabet gücü ve belirli ara ürünlerdeki izole darboğazlar şeklinde dış ekonomik baskılar, durgunlaştırıcı bir etki oluşturmaktadır. Diğer yandan, son zamanlarda giderek daha belirgin hale gelen mali teşviklerin de desteğiyle, iç ekonomide kademeli bir istikrar görülmeye başlanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bakanlığın raporunda, küresel ekonominin hala nispeten dirençli kalmasına rağmen, Alman dış ticaretinin öncü göstergelerinin şu anda neredeyse hiç olumlu sinyal vermediği belirtildi.

Mevcut verilerin "ihracat sektöründe kapsamlı bir toparlanmaya değil sadece istikrara işaret ettiği" kaydedilen raporda, "Mevcut tahminlere göre, gümrük vergisi artışlarının olumsuz etkileri 2025-2026 yılının başında hala belirgin bir şekilde hissedilebilir. Bu, Alman ihracatçıların satış beklentilerinin önümüzdeki aylarda zorlu olmaya devam edeceği anlamına geliyor." ifadeleri yer aldı.

Raporda, Almanya'da kurumsal iflasların yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtilerek, ülkede kurumsal iflas başvurularının ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 18 bin 125'e yükseldiği aktarıldı.